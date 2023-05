India je tretí najväčší dovozca ropy na svete. V dôsledku sankcií západných štátov po útoku Ruska na Ukrajinu sa Moskva rozhodla presmerovať svoju lacnejšiu ropu na trhy Číny a Indie. Rusko sa stalo v minulom roku najväčším dodávateľom ropy do Indie a z prvej pozície tak vytlačilo Irak.

India v uplynulom fiškálnom roku desaťnásobne zvýšila dovoz ropy z Ruska. Oznámila to vo štvrtok štátom kontrolovaná banka Bank of Baroda. V roku 2021 ruská ropa tvorila v Indii iba 2 % celkového objemu dovozov suroviny. Za 12 mesiacov do konca marca 2023 podiel vzrástol na približne 20 %. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky britskej stanice BBC.

India je tretí najväčší dovozca ropy na svete. V dôsledku sankcií západných štátov po útoku Ruska na Ukrajinu sa Moskva rozhodla presmerovať svoju lacnejšiu ropu na trhy Číny a Indie. Rusko sa stalo v minulom roku najväčším dodávateľom ropy do Indie a z prvej pozície tak vytlačilo Irak.

Pred vojnou na Ukrajine a zavedením sankcií západných štátov voči Rusku India ruskú ropu pre vysoké náklady prakticky nedovážala. Za minulý rok sa však situácia prudko zmenila a India sa stala kľúčovým odberateľom ruskej ropy prepravovanej tankermi, ktorú západné štáty v rámci sankcií odmietajú.