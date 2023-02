Nezaradený poslanec, ktorý pôsobí v mimoparlamentnom Hlase-SD Erik Tomáš tvrdí, že tento návrh dôchodcov ukráti oproti ich návrhu. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Týmto by sme percentuálne pomohli dôchodcom s najnižšími dôchodkami viac ako tým, ktorí majú 900-eurový dôchodok," povedal Krajniak. Dodal, že ak má byť zmyslom najviac pomôcť ľuďom s najnižšími dôchodkami, tak iný spôsob valorizácie ako ten súčasný je lepší.

Ilustračná foto Zdroj: Getty Images / picture alliance

Pokiaľ by bol podľa Tomáša presadený ich zákon, tzv. dôchodcovská inflácia by vystúpila podľa očakávaní na 17 percent. Chápe, že valorizácia dôchodkov o pevnú sumu by viac pomohla ľuďom s nižšími dôchodkami, ale tým ľuďom, ktorí viac peňazí odvádzali do Sociálnej poisťovne, by to nepomohlo.

Krajniak je tiež za rozmrazovanie minimálnych dôchodkov. Hlas-SD bude podľa Tomáša presadzovať aj ponechanie 13. dôchodku.

SME Rodina: Boris Kollár, Milan Krajniak. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Minister práce je tiež pripravený nájsť kompromis pri "obedoch zadarmo". Považuje za správne, aby si rodič mohol vybrať, či chce "obed zadarmo" alebo daňový bonus. Tomáš hovorí, že pre rodiny s vysokým príjmom by možnosť "obedov zadarmo" byť nemala. Išlo by o približne päť percent domácností. Krajniak to tiež považuje za správne.

Krajniak považuje za lepšie, že budú predčasné voľby v septembri. Ak by neprešiel žiadny termín predčasných volieb, voľby by boli vo februári 2024 a to je podľa neho najhoršie riešenie.

Za to, že budú predčasné voľby v septembri, viní Tomáš stranu SaS, ktorá najprv povalila vládu a potom sa s bývalými koaličnými partnermi dohodla na termíne. Tomáš sa zhodol s Krajniakom, že v slovenskej politike treba skončiť s chaosom.