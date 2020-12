Treska je spolu s bryndzovými haluškami skrátka niečo, čo si musíme dať aspoň raz za čas. Dokazujú to aj štatistiky – až 7 z 10 Slovákov holduje treska minimálne raz za mesiac.

Treska sa v našej krajine geograficky spája hlavne s metropolou severu, kde má svoj výrobný závod Ryba Žilina – najväčší producent tresky na svete. Prečítajte si pár faktov, ktoré ste o žilinskej treske doteraz zrejme netušili.

1. Mäso tresky precestuje viac ako 20-tisíc km

Do legendárnej tresky používajú v Žiline celé filety mäsa, žiadne rybie odrezky. Mäso pochádza z tresky aljašskej, ktorá sa loví v Beringovom mori - severnej časti Tichého oceánu. Zaujímavosťou je, že ide o ryby, pri ktorých sa dbá o trvalo udržateľný, teda voči planéte ohľaduplný rybolov. Ryby sú vyfiletované a zamrazené vždy do 24 hodín od vylovenia, čo znamená, že do tresky putuje len najkvalitnejšia surovina. Mäso ostáva hĺbkovo zamrazené počas celej cesty k nám, čo predstavuje viac ako 20-tisíc km. Bloky filiet tresky strávia na lodiach, ktoré sa plavia z Aljašky cez Panamský prieplav do prístavu v nemeckom meste Cuxhaven, niekedy aj vyše 2 mesiace. Odtiaľ sa treska vydá na poslednú časť svojej púte kamiónom rovno do Žiliny.

Cesta zamrazeného mäsa na výrobu tresky je dlhá viac ako 20-tisíc km. Zdroj: Ryba Žilina

2. Slováci zjedia mesačne viac ako 300 ton žilinskej tresky

V závode na tresku spracujú každý deň 8 ton rybích filiet. Keď k tejto mase pripočítate ďalšie ingrediencie – za čerstva zmrazenú mrkvu, kvaku a tiež vlastnú majonézu, bohatú na omega-3 mastné kyseliny – vyjde vám, že v Žiline mesačne vyrobia viac ako 300 ton tresky. Presne toľko, koľko si jej chuťové poháriky Slovákov pýtajú. A ako dlho treska vzniká? Podľa údajov z Ryba Žilina trvá celý proces výroby jednej šarže 85 hodín.

V Žiline vyrobia mesačne viac ako 300 ton tresky. Zdroj: Ryba Žilina

3. Tresku vynašiel pred 66 rokmi pôvodom cukrár

Prvú tresku, tak ako ju poznáme dnes, namiešal Július Boško. Rodák z Nového Mesta nad Váhom, ktorý bol pôvodným povolaním cukrár, sa zamestnal v bratislavskej pobočke vtedajšieho národného podniku Ryba, kde sa stal vedúcim výroby. Prišiel rok 1954, spotreba rýb u Slovákov klesala, a tak súdruhovia rozmýšľali, ako ich konzumáciu zatraktívniť. Kreatívny pán Boško rád experimentoval a vymyslel legendárnu rybiu kombináciu, ktorá sa stala okamžite hitom Slovákov.

Autor receptúry na tresku, Július Boško, so svojou rodinou Zdroj: Ryba Žilina

4. Žilinská treska má dnes až o 40% menej chémie

V búrlivých rokoch po páde socializmu to išlo s kvalitou tresky dolu vodou. Žilinský výrobca ako jeden z pokračovateľov pôvodnej Ryby však prišiel po začiatku nového milénia ako prvý s výrobkom, v ktorom zvýšil naspäť podiel rýb – dnes najpredávanejšou Treskou Exklusiv. Ryba Žilina sa ako prvá pred pár rokmi úplne zbavila aj nezdravých a chuť kaziacich umelých sladidiel, došlo v nej k zníženiu obsahu prídavných zahusťovadiel a nastúpila na cestu jednoznačného redukovania konzervačných látok. Žilinská treska má dnes až o 40 % menej aditív než pred 5 rokmi. Zásluhu na tom majú hlavne veľké investície do modernizácie výroby, vďaka čomu sa v závode zvýšila celková hygiena a bezpečnosť. Silnou stránkou tresky teda nie je len jej minulosť, ale aj budúcnosť.

5. Treska má rôzne podoby – vyskúšali ste už TreskaBurger?

V najväčšom meste severného Slovenska sa netaja tým, že chcú prinášať tresku aj v stále nových, netradičných baleniach či formách. Takouto unikátnou novinkou je TreskaBurger - treska, ktorú si môžete kúpiť prakticky „so sebou“. Ako už názov hovorí, špecialita v sebe spája chutnú kombináciu vychladenej Tresky Exklusiv a zvonka opečenej, chrumkavej žemle. Aktuálne môžete TreskaBurger značky PRETO Ryba Žilina vyskúšať napríklad počas zastávky na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft a časom aj v ďalších prevádzkach s ponukou rýchleho občerstvenia formou „take away“. Túto novinku postupne nájdete aj v sieti bufetov TreskaBar, ktoré otvára žilinský výrobca v spolupráci s gastro-partnermi po celom Slovensku.

TreskaBurger – vychladená treska v zvonku opečenej, chrumkavej žemli Zdroj: Ryba Žilina

Ak sa chcete ponoriť ešte viac do sveta žilinskej tresky, ďalšie zaujímavosti z jej výroby sa dozviete na stránke www.podhladinou.sk.