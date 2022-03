Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za vyvážené a korektné až do posledného obdobia. V rozsiahlom rozhovore pre provládny týždenník Mandiner zverejnenom vo štvrtok Orbán povedal, že Putin všetko, na čom sa kedy dohodli, dodržal. Premiér zdôraznil, že Maďarsko nevetovalo sankcie proti Rusku a že záujmom Maďarska je mier.

"Vypuknutím vojny vznikla pre Maďarsko nová situácia. V nej treba znovu zadefinovať ciele a záujmy Maďarska. Čo sa týka sankcií, nevetovali sme ich, ale ani Európskej únii nebránili, aby ich voči Rusku uplatnila. Teraz je najdôležitejšia jednota Európskej únie," povedal maďarský ministerský predseda.

V súvislosti s dvojstrannými vzťahmi po vojne podotkol, že je isté, že Rusko bude naďalej existovať. "Maďarsko i EÚ budú mať svoje záujmy aj po vojne. Neexistuje argument, pre ktorý by sme zrušili energetickú spoluprácu s Ruskom. Aj lídri Únie konštatovali, že sankcie sa nedotknú transportu energií z Ruska, pretože by to zničilo európsku ekonomiku," podčiarkol Orbán.

Premiér upozornil, že v prípade nedokončenia projektu dostavby atómovej elektrárne v Paksi by bolo potrebné nakúpiť viac zemného plynu a obyvateľstvo by zaplatilo za energie trojnásobne vyššiu sumu.

Orbán opätovne odmietol návrhy opozičného zoskupenia V jednote za Maďarsko (Egységben Magyarországért), ktoré by poslalo na Ukrajinu zbrane. "Radi pomôžeme Ukrajincom v rokovaniach s Rusmi. Poskytneme trebárs aj miesto pre mierové rokovania. Okrem toho pošleme na Ukrajinu humanitárnu pomoc a prijmeme každého utečenca prichádzajúceho z Ukrajiny," vyhlásil premiér.

K otázke vplyvu rusko-ukrajinskej vojny na spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) maďarský ministerský predseda povedal, že doposiaľ sa darilo vyhýbať sa témam obrannej politiky, lebo bolo zrejmé, že v tomto zoskupení Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska existujú rozdielne názory.

"Rusov chceme držať ďaleko od seba, avšak existuje výrazný taktický rozdiel medzi nami (v rámci V4)," podčiarkol Orbán a poznamenal, že Poliaci – aby sa cítili bezpečne – vehementne podporujú vstup Ukrajiny do NATO, avšak taktickým záujmom Maďarska je "zachovať Ukrajinu ako patrične široké a hlboké územie medzi Ruskom a Maďarskom".