Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhal, a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií voči Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" voči Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie.

Ľudia sa pozerajú na zničenú bytovku po raketovom útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 25. februára 2022.

Rusi zasiahli aj ukrajinskú škôlku, medzi obeťami aj deti:

škôlka v Stanytsi Luhanskej

Ukrajinského vodiča prešlo ruské obrnené vozidlo:

Prezident Volodymyr Zelenskyj je stále v Kyjeve:

Slnko vyšlo nad Kyjevom. Niečo mi hovorí, že táto noc bola dôležitá a že si ju zapamätá aj náš nepriateľ. Olexander Scherba

Olacender Scherba, dlhoročný diplomat sa po dnešnej noci na Ukrajine vyjadril na svojej sociálnej sieti, že táto noc bola dôležitá.

Sledujeme ONLINE:

9:04 Ruská strela zasiahla obytnú budovu v Kyjeve.

8:53 "Ukrajina nielen odolala. Ukrajina víťazí," vyhlásil poradca prezidenta Mychajlo Podoľak pred novinármi.

8:51 Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v sobotu povedal, že boje prebiehajú v hlavnom meste Kyjev a na juhu krajiny. Ukrajinská armáda podľa neho úspešne odráža ruské útoky, informuje agentúra AP. Poradca Mychajlo Podoľak uviedol, že menšie skupiny ruských vojakov sa snažia vniknúť do Kyjeva a dostali sa do bojov s ukrajinskými jednotkami. Rusko chce podľa neho obsadiť ukrajinskú metropolu a zničiť vedenie krajiny, ukrajinské sily však majú situáciu v Kyjeve pod kontrolou.

8:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že "partneri" jeho krajiny posielajú zbrane, aby pomohli Kyjevu bojovať proti ruským jednotkám. Informoval tiež, že hovoril telefonicky s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

8:29 Bratislavské noviny na svojom webe informovali, že základná škola Anatolija Karpova na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke pravdepodobne zmení svoj názov. Dôvodom je vraj invázia Ruska na Ukrajine a postoj slávneho šachistu k tejto udalosti.

8:22 Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok (25.2.) schválila Národná rada SR. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



8:13 Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje núdzové ubytovanie pre utečencov z vojnou zasiahnutej Ukrajiny. Aktuálne je pripravených prvých takmer 200 lôžok. Kraj má k dispozícii školský internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej a služieb vo Svidníku, informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Po útoku Ruska na Ukrajinu sa zvyšuje pohyb na slovensko-ukrajinskej hranici. Občania Ukrajiny (najmä matky s deťmi či starí ľudia) v strachu o život opúšťajú svoje domovy a hľadajú útočisko za hranicami vlasti aj na Slovensku.

8:10 Sudánsky diplomat Amín Awad sa stal krízovým koordinátorom OSN pre Ukrajinu, oznámil v piatok generálny tajomník OSN António Guterres. Agentúra DPA pripomenula, že Awad v minulosti viedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a má 30-ročné skúsenosti v oblasti humanitárnej pomoci.

7:51 Úrady v Kyjeve varovali v sobotu v súvislosti s postupom ruských jednotiek pred pouličnými bojmi v ukrajinskej metropole.

"Na uliciach nášho mesta sa teraz bojuje. Žiadame vás, aby ste zachovali pokoj a maximálnu opatrnosť!" píše sa v oznámení. Kto sa podľa neho nachádza v úkrytoch, by v nich aj mal ostať, cituje agentúra DPA. V prípade leteckého poplachu by mali ľudia vyhľadať najbližší kryt. Mesto na tento účel vydalo mapu.

7:40 Americký prezident Joe Biden podpísal dokument o poskytnutí "okamžitej vojenskej pomoci" Ukrajine v hodnote 600 miliónov dolárov.

7:36 Ukrajinský prezident Zelenskyj sa dnes ráno prihovoril ľuďom z vládnej štvrte vo videu cez svoju sociálnu sieť. Poprel tvrdenia, že sa už nenachádza v hlavnom meste. Podľa jeho slov je v Kyjeve a "žiadné zbrane neskladá".

7:28 Francúzsko vyšle 500 vojakov ako súčasť posíl NATO do Rumunska v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine, informovala agentúra AFP v sobotu.

7:23 Česká republika, Poľsko a Bulharsko v piatok v reakcii na ruskú inváziu Ukrajiny oznámili, že od polnoci nevpustia do svojho vzdušného priestoru žiadne lietadlo ruských aerolínií. Informuje o tom v sobotu agentúra AFP.

7:20 Samit Severoatlantickej aliancie (NATO) bol silným odkazom jednoty a zhody medzi 30 krajinami, ktorých je Slovensko súčasťou. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Samit Severoatlantickej aliancie (NATO) bol silným odkazom jednoty a zhody medzi 30 krajinami, ktorých je Slovensko súčasťou. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odmietol ponuku Spojených štátov na evakuáciu z Ukrajiny. Informovala o tom britská stanica BBC s odvolaním sa na americké médiá.

"Boj prebieha tu. Potrebujem muníciu, nie odvoz," citovala prezidentovu odpoveď agentúra AP. Tá sa odvoláva na vysokopostavený zdroj v tajných službách priamo prítomný pri rozhovore.

7:12 Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. Uviedla to v sobotu agentúra DPA.

"Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť," Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. "Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať," dodal.

7:10 V hlavnom meste Ukrajiny prebiehajú v noci z piatku na sobotu boje. Podľa britskej stanice BBC otriasli Kyjevom viaceré explózie. Silný výbuch bolo počuť neďaleko centrálneho Námestia nezávislosti (Majdan) a viaceré explózie boli hlásené v sídlisku Troješčina. Podľa svedkov delostreleckú paľbu na Kyjev je počuť na kilometre ďaleko od centra mesta.

7:05 Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyzval ruských vojakov na Ukrajine, aby sa "vrátili do kasární", uviedla v sobotu agentúra AFP. "Nikdy sa nesmieme vzdať. Musíme dať ďalšiu šancu mieru," Guterres povedal novinárom po tom, čo Moskva vetovala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine.



7:00 Ruské jednotky vstúpili do mesta Melitopoľ na juhovýchode Ukrajiny neďaleko Krymu, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na ruské a ukrajinské zdroje. Podľa ruskej agentúry RIA Novosti, ktorá sa odvoláva na ruské ministerstvo obrany, ruské jednotky sa vylodili v meste Azov pri Azovskom mori a obsadili Melitopoľ "bez akéhokoľvek odporu".

6:58 Žena v Kyjeve porodila v piatok v podzemnej stanici metra, kde sa obyvatelia mesta ukrývajú pred ruskými náletmi. Informovala o tom v sobotu stránka britskej televízie BBC. Vlaky metra ostali na nástupištiach otvorené, aby v nich civilisti mohli prečkať boje. Tí používajú aplikáciu Telegram pre kontakt s vonkajším svetom.

6:50 Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v piatok neskoro večer povedal, že ruskí a ukrajinskí predstavitelia momentálne diskutujú o mieste a čase diplomatických rozhovorov. Zdôraznil pritom, že Ukrajina je pripravená "okamžite" začať mierové rozhovory, uvádza stanica BBC.