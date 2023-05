Doslova sa v petícii píše, že Vlčan by mal „pozbierať v sebe aspoň štipku morálnosti a charakteru“ firma Reko Recycling, v ktorej je spoluvlastníkom, by sa mala zriecť dotácie od ministerstva životného prostredia. „Podľa nášho názoru došlo ku konfliktu záujmov a je nevídané, aby jeden minister obchodoval so štátom a získal dotáciu z rezortu iného člena vlády,“ pokračuje text petície.

Od 5. mája sa pod petíciu nepodpísala ani stovka ľudí. Podpísaní odchádzajúcemu šéfovi agrorezortu odkazujú, že „ide o jasný konflikt záujmov“, „Vlčan je vagabund“, ale aj, že „je podlé odísť z ministerstva a dotáciu nevrátiť“. Ďalší považujú dotáciu či Vlčanovo konanie za amorálne.

„Žiadame pána Samuela Vlčana, aby neprevzal finančné prostriedky, a aby svojimi krokmi ďalej nespochybňoval boj proti klientelizmu a korupcii súčasných politických predstaviteľov, ktorý bol a je ich hlavnou prioritou,“ petícia sa končí otvorenou výzvou.

Prvým podpísaným pod petíciu je poslanec Tomáš Šudík, ktorý sa len pred niekoľkými dňami od Demokratov vrátil späť do OĽaNO. Signatármi sú aj jeho stranícki kolegovia Michal Šipoš a Jozef Pročko či poslanecký asistent Tomáš Serina.

Práve kauza dotácie pre firmu ministra Vlčana bola tou poslednou kvapkou, keď sa prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla pre odobratie poverenia celému kabinetu Eduarda Hegera (predtým OĽaNO, dnes Demokrati) a vymenovanie úradníckej vlády.

„Je to neetické, nemorálne, netransparentné a proti hodnotách, pre ktoré dosluhujúca vláda vznikla,“ vysvetľuje petíciu na sociálnej sieti Šudík. Pripomína nahrávky z poľovníckej chaty, na ktorých sa oligarcha Miroslav Bödor vyjadruje o Vlčanovi ako o obchodníkovi.

Vlčan pri svojom odchode tvrdil, že o dotácii nevedel. Požiadať o ňu mal jeho spoločník a peniaze boli určené na lepšie triedenie smetí. Kým Vlčan sa rozhodol odísť a dotáciu nevrátiť, pretože to pokladá „za nespravodlivé“, pridelením peňazí sa zaoberá aj Národná kriminálne agentúra a envirorezort spustil kontrolu jej pridelenia.

Politici sa medzitým nevedia celkom dohodnúť, koho nominantom bol Vlčan. Igor Matovič, líder OĽaNO, tvrdí, že dosluhujúce ministra si presadil Eduard Heger.

Vlčan naozaj nahradil vo funkcii Jána Mičovského v čase, keď vládu viedol Heger. Sám Mičovský však tento týždeň na pôde parlamentu povedal, že Vlčana do vlády dotiahol on, keď z neho urobil štátneho tajomníka. Meno mu poradil poradca bývalého premiéra Matoviča Ľubomír Ščasný. Mičovský však na protest vystúpil z klubu OĽaNO práve preto, že Heger vymenoval Vlčana za ministra.



K Vlčanovi sa teda nepriznáva ani Heger, ani Matovič. Ale ešte pred týždňom Matovič verejne hovoril o tom, že ministerstvá si po vzniku strany Demokrati "anektoval Heger" a OĽaNU zostali len rezorty kultúry a vnútra.

Prečítajte si tiež: