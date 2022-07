Čakajú verejnoprávnu televíziu obrovské zmeny alebo len kozmetické úpravy? Vrátia sa s Ľubošom Machajom (68) do televízie a rozhlasu staronové tváre? A akými ľuďmi sa vlastne chce nový riaditeľ obklopiť? Plus JEDEN DEŇ oslovil nielen Machaja, ale aj niekdajších zamestnancov verejnoprávneho média!

Nový šéf má v prioritách na najbližšie týždne jasno. „Chystám sa komunikovať s viacerými ľuďmi a ako som už raz povedal, budúci týždeň by som mal začal riešiť vrcholový manažment. Konkrétne mená by som však nerád prezrádzal skôr, ako absolvujem osobné stretnutia," vysvetlil. „Ľudia vhodní na túto výzvu pracujú vnútri média už dnes, no niektorí, samozrejme, budú musieť prísť zvonku. Všetko bude jasnejšie do týždňa až dvoch," prezradil nový riaditeľ RTVS.

Podľa vlastných slov má v pláne komunikovať aj s bývalými zamestnancami, ktorí z RTVS odišli v čase riaditeľovania Jaroslava Rezníka. „Vždy som hovoril, že sú to moji kolegovia a s niektorými určite chcem hovoriť. Viacero z nich sa však už uplatnilo inde a je otázne, či s nimi môžem rátať, všetko ukáže čas," zdôraznil. Nový riaditeľ ešte raz upozornil na to, že jeho prioritou je v tejto chvíli obsadiť miesta vo vrcholovom manažmente. „Bude totiž veľmi záležať aj na ich úsudku," uzavrel.

O názor na nového riaditeľa sme preto požiadali aj niekoľko bývalých zamestnancov, ktorí RTVS museli opustiť v čase pôsobenia Jaroslava Rezníka. Niekdajší redaktor a v súčasnosti poslanec Národnej rady Kristián Čekovský (OĽaNO) označil finále voľby za zápas dvoch odlišných svetov. „Som rád, že vyhral ten lepší a to aj vďaka tomu, že priebeh voľby sme oproti minulosti výrazne skvalitnili," konštatoval. „V prípade pána Machaja ide o morálneho a čestného človeka, ktorý dôverne pozná situáciu v RTVS, pretože s ňou roky spolupracoval. Po rokoch pôsobenia Jaroslava Rezníka vo funkcii bude mať čo naprávať," neodpustil si štipľavú poznámku Kristián Čekovský.

Poslanec však s návratom do televízie neráta. „Nemám to v pláne. A keďže pred vstupom do politiky som mal vlastnú firmu, zrejme by som sa vrátil k podnikaniu," vysvetlil svoje rozhodnutie.

Pozitívne sa na zmenu díva aj ďalšia bývalá redaktorka Jana Alexová. „Je to veľmi dobrá správa pre RTVS, aj keď si myslím, že Ľuboša Machaja čaká náročná úloha. Ako si s tým poradí ukáže až čas," zhodnotila so slovami, že zvedavá bude predovšetkým na to, ako sa nový riaditeľ postaví k spravodajstvu. O prípadnom návrate do RTVS neuvažuje ani ona. „Asi viete, že pokračuje súdny spor, ktorý sa musí uzavrieť. Dnes pôsobím ako PR manažérka v Slovenskom národnom divadle a opätovné pôsobenie v televízii nie je téma, nad ktorou by som chcela uvažovať," dodala Jana Alexová.

O názor denník Plus JEDEN DEŇ požiadal aj exreportéra RTVS a dnes šéfredaktora portálu Refresher, Matúša Baňoviča. "Nechám sa prekvapiť," odpovedal stručne na otázku či vníma zmenu na poste generálneho riaditeľa pozitívne. "Nikdy som nebol v jeho pozícii a tak si ani netrúfam rozdávať nejaké odporúčania. Mojou jedinou radou by bolo aby počúval ľudí a inštitúciu." odkázal.

