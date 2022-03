Rodičia detí od troch do piatich rokov, ktoré z kapacitných dôvodov nedostali miesto vo verejnej materskej škole (MŠ), by mohli získať finančný príspevok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

"Cieľom predkladaného návrhu je kompenzovať rodičom, respektíve zákonným zástupcom detí vo veku od troch do piatich rokov náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov. Predkladaný zákon má motivovať štát k budovaniu siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku," píše sa v dôvodovej správe.

Kompenzácia nákladov by sa mohla realizovať formou rodičovského príspevku. Nárok na jeho priznanie by mal vzniknúť zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý bude musieť preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej MŠ.

Má byť časovo obmedzený, zaniknúť by mal po uplynutí školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do škôlky, ale aj ak sa podarí dieťa do škôlky umiestniť priebežne, počas školského roka.

"Zákonným zástupcom tak bude rodičovský príspevok vyplácaný po dobu najviac desať mesiacov po neúspešnom pokuse umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy," ozrejmili predkladatelia. Dodali, že pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu.