WA 21 Doneck - Ukrajinskí vojaci používajú odpaľovacie zariadenie s americkými raketami Javelin počas vojenských cvičení v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny vo štvrtok 23. decembra 2021. FOTO TASR/AP In this image released by Ukrainian Defense Ministry Press Service, Ukrainian soldiers use a launcher with US Javelin missiles during military exercises in Donetsk region, Ukraine, Thursday, Dec. 23, 2021. (Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP)

Zdroj: TASR/AP