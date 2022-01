Podľa informácií ct24.ceskatelevize.cz by mali bojové jednotky okrem Slovenska nasadiť aj v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. Podľa slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa je situácia najvážnejšou hrozbou za desiatky rokov.

"Dnes je tam reálne možno okolo 140-tisíc vojakov z ruskej strany. K tomu adekvátna technika a ďalšie desiatky tisíc sú na ceste. Dokonca až z východného vojenského okruhu Ruskej federácie. Musia naozaj cestovať cez celú federáciu, aby sa dostali k hranici s Ukrajinou. Napätie v regióne je najväčšie od začiatku 90. rokov,“ upozorňuje Naď.

"Samozrejme sme susednou krajinou Ukrajiny a ak by prišlo k tomu najhoršiemu, to znamená k vojenskému útoku, mohlo by to vyvolať zásadnú migračnú vlnu, ktorá by mala dopad aj na bezpečnosť na Slovensku." povedal minister obrany pre českú televíziu.

Jaroslav Naď tvrdí, že s prítomnosťou českých vojakov na slovenskom území by nemali Slováci problém. Podľa jeho slov sú vzťahy medzi týmito dvoma krajinami výnimočné a vďaka ním nebudú mať ľudia s touto spoluprácou problém.

Minister obrany reagoval aj na výroky bývalých premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho. "Ľudia majú niekedy pocit, že akýkoľvek zahraničný vojak automatický znamená okupáciu a žiaľ ľudia ako Robert Fico a Peter Pellegrini u nich živia tento strach. Nie je to zodpovedné," upozorňuje Naď.

Článok pokračuje na ďalšej strane.