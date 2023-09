Bývalý minister práce si myslí, že presadzovať svoju ideológiu za jedinú správnu a vyžadovať trestné stíhanie tých, ktorí ju odmietajú, je nemysliteľné. "Rozdiel medzi Sme rodinou a Progresívnym Slovenskom (PS) je v tom, že my síce máme svoje názory na hodnotové otázky, ale neočakávame, že sa nimi bude riadiť celá spoločnosť. Oni chcú urobiť to, čo robili komunisti," dodáva Milan Krajniak s tým, že takto Slovensku hrozí návrat do obdobia spred roka 1989.

Za mimoriadne silnú hrozbu zo strany PS považuje konzervatívny politik pretláčanie rodovej ideológie do slovenských škôl. "Je nesprávne, aby deti boli presviedčané, že keď si zmenia pohlavie, je to ich cesta k šťastiu."

Na snímke politici počas predvolebnej diskusie plus JEDEN DEŇ pred parlamentnými voľbami 2023. Zdroj: MARTIN DOMOK

Na to, či zo strany konzervatívnych politikov nejde iba o zbytočné strašenie a predvolebnú rétoriku, má Milan Krajniak jasnú odpoveď. "Veď v programe majú priamo napísané, že budú presadzovať právo na sebaurčenie, čo znamená, že sa ľudia rodia ako ženy alebo muži iba náhodou. A deti a mladých ľudí chcú scitlivovať, aby sa sami rozhodli pre svoje pohlavie," krúti hlavou politik.

V podpise prípadnej koaličnej zmluvy s progresívcami preto podpredseda Sme rodiny vidí problém. "To si neviem predstaviť, pokiaľ by PS nebolo v značne submisívnom postavení, to znamená, že by bolo iba v okrajom postavení vládnej koalície."

V rozhovore s Milanom Krajniakom sa ďalej dozviete:

- ako chce Sme rodina podporiť mladých ľudí pri zakladaní si rodín

- aké navrhuje riešenie pri pomoci ľuďom s vysokými hypotékami

- či je na trhu práce dostatok dobre platených pracovných miest

- či je zachovanie všetkých sociálnych opatrení aj po voľbách reálne.