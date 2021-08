Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) dnes ráno prekvapil informáciou na sociálnej sieti, že líder Smeru Robert Fico "chystá nový konšpiračný seriál". Ficova horúca novinka je podľa jeho slov vraj až taká originálna, že môže konkurovať aj scenáristom béčkových špionážnych filmov. Tí sa podľa Mikulca môžu chytať za hlavu, že Fico im "berie prácu"! Minister tvrdí, že Smer chystá nový scenár v rámci svojich dlhodobých snáh o spochybnenie jeho osoby.

Mikulec však neostal len pri vtipkovaní, ale rovno sa rozhodol aj podať na Roberta Fica trestné oznámenie za ohováranie. "Model diskreditácie založený na veľkom šírení dezinformácií, konšpirácií a silnej manipulácii využíva Fico pri svojich oponentoch už dlhé roky, napríklad pri bývalom prezidentovi, ktorý sa v minulosti vyjadril veľmi jasne: “Spomeňte si len na to, koľkokrát Fico na tlačovke avizoval voči mne nejaké kroky, ktoré následne akože anonym poslal médiám a polícia sa nimi následne veľmi rýchlo a operatívne zaoberala. Fico vždy presne vedel, čo polícia robí proti jeho politickým oponentom," uviedol Mikulec na sociálnej sieti.

Podľa Mikulca vysvetlením Ficovho konania môže byť aj to, že sa mu miešajú sny s realitou. "Že na ňom tie roky v politike, so všetkým, čo to obnáša, zanechali trvalé následky," myslí si. Súčasne tvrdí, že Fico má vraj aj problémy s alkoholom, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť triezvy úsudok lídra Smeru.