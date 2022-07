Igor Matovič (OĽaNO) je jeden z mála politikov, ktorý nemá nikoho, kto by sa staral o jeho sociálne siete. Všetky príspevky uverejňuje sám a ako všetci môžeme vidieť, určite ho to aj baví! Jeho statusy mnohokrát vzbudili veľké vášne a nebude tomu inak asi ani teraz. Pozrite sa, čo zase šéf OĽaNO napísal!

Súčasný minister financií Igor Matovič zo štvrtka (28.7.) na piatok (29.7.) uverejnil na sociálnej sieti nový status, v ktorom si zaspomínal na staré časy, kedy sa ešte na Slovensku platilo korunami. Spomína na časy, kedy sa rozhodol ísť "s prázdnymi rukami a srdcom plným odhodlania" do politiky a vlastne aj na to, prečo sa tak rozhodol. Chcel podľa svojich vlastných slov zápasiť so zlom, ktoré sa mu aj po ťažkých bojoch údajne podarilo vyhnať! Tiež tvrdí, že to bola jeho strana "bojovníkov", ktorá ho vyhnala.

Dnes (29.7.) však Matovič zverejnil ďalší status, v ktorom píše o zrade. Filozofuje nad súčasným charakterom ľudí a spomína mafiu, ktorá vraj robí všetko pre to, aby sa vrátila medzi ľudí a dostala sa k 26 miliardám eur od Európskej únie, ktoré on teraz stráži!

Na koho Matovič vo svojich statusoch naráža sa dozviete na ďalších stranách > > >