Čas na zostavenie novej koalície sa kráti. Robert Fico ako predseda víťaznej strany Smer-SSD musí do konca budúceho týždňa prezidentke predložiť jej zloženie. Tá by mala mať 79 hlasov a tvoriť ju majú strany Smer-SSD, Hlas-SD a SNS. O ministerské kreslá je záujem, nie o všetky.

Podľa našich informácií by sa ministerstvá vo vláde mali rozdeliť v pomere 7:5:2. Premiérom by mal byť po štvrtýkrát Robert Fico. Jeho niekdajší súpútnik a dnes líder Hlasu Peter Pellegrini, by mal obsadiť post predsedu parlamentu. Dve ministerstvá by mali pripadnúť SNS, päť by mal získať Hlas a sedem zrejme obsadí Smer. Do éteru už presakujú aj prvé mená potenciálnych ministrov, hoci všetky strany svorne popierajú, že v rokovaniach by zašli tak ďaleko, aby hovorili o konkrétnych menách.

Jedným z nich je aj Erik Kaliňák. Jeho meno sa skloňuje v súvislosti s vedením ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Rezort vznikol za minulej vlády, šitý bol na mieru Veroniky Remišovej (Za ľudí). Predtým totiž digitalizácia patrila pod vicepremiéra. Podľa našich informácií by „mladý“ Kaliňák, ktorý získal vo voľbách 145-tisíc preferenčných krúžkov, čiže je deviatym najkrúžkovanejším poslancom, mal zasadnúť na čelo rezortu, prostredníctvom ktorého tečie najviac peňazí z eurofondov. Kaliňák, ktorý sa do parlamentu dostal prvý raz, však na margo svojej možnej nominácie reaguje tak, ako komunikáciu nastavil jeho stranícky šéf: „Nebudem to komentovať dva týždne.“ Fico totiž žiadal o dvojtýždňové moratórium ešte pred voľbami. Tvrdí, že prednosť má zostavenie programového vyhlásenia a až potom má prísť na rad rozdelenie funkcií. „Dohodli sme sa, že budeme dodržiavať moratórium a až potom sa bude informovať,“ vysvetlil Erik Kaliňák s tým, že dohoda platí pre Smer. Prípadné koaličné strany podľa neho nemôžu zaviazať, aby dodržiavali „mediálne ticho“.

Takto by mohli byť rozdelené ministerstvá a ich ministri

SNS - ministerstvo životného prostredia (Rudolf Huliak)

SNS - ministerstvo dopravy (Andrej Danko alebo nominant SNS)

Hlas - predseda parlamentu (Peter Pellegrini)

Hlas - ministerstvo zdravotníctva (Zuzana Dolinková)

Hlas - ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Erik Tomáš)

Hlas - ministerstvo hospodárstva (Tomáš Drucker)

Hlas - ministerstvo vnútra (Denisa Saková)

Hlas - ministerstvo zahraničných vecí (Peter Kmec)

Smer - predseda vlády (Robert Fico)

Smer - minister financií (Ladislav Kamenický)

Smer - ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (Erik Kaliňák)

Smer - ministerstvo obrany (Robert Kaliňák alebo nominant)

Smer - ministerstvo pôdohospodárstva (Richard Takáč)

Smer - ministerstvo školstva (nominant)

Smer - ministerstvo kultúry (Marek Maďarič alebo nominant)

Smer - ministerstvo spravodlivosti - (nominant)

Robert Fico sa pokúša o zloženie svojej štvrtej vlády v kariére. Zdroj: TONY STEFUNKO

Nevyjadrovať sa pred definitívnymi dohodami preferuje aj strana Hlas-SD. „V tomto čase je potrebné byť striedmy na mediálne vyjadrenia, avšak chcem vás ubezpečiť, že robím s kolegami všetko pre to, aby Hlas mohol po voľbách naplniť čo najviac zo svojich priorít“, uviedol v prvom povolebnom videu na sociálnej sieti expremiér a predseda Peter Pellegrini. Zároveň však prezradil, že "nech už rokovania dopadnú tak alebo onak, Hlas-SD bude garanciou toho, že Slovensko sa nestane čiernou dierou na mape Európy a bude mať jasné zahranično-politické smerovanie ako pevná súčasť Európskej únie a NATO“, zdôraznil Pellegrini. Expert na zahraničnú politiku z tejto strany Peter Kmec by sa tak mohol stať novým ministrom zahraničných vecí.

Hlas má okrem toho aj záujem o ďalšie dôležité ministerstvá. „Je prirodzené, že sme sociálna demokracia, a teda máme prirodzene záujem o ministerstvo zdravotníctva, sociálnych vecí a financií,“ uviedla podpredsedníčka hlasistov Zuzana Dolinková deň po voľbách v rozhovore pre reláciu Karty na stôl Nora Dolinského. Aj ona zdôraznila, že "pokým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič." Bobríka mlčania držia aj v SNS. Na otázku, či už vedia, aký počet ministerstiev budú mať, uviedli: „O tomto sa ešte vôbec nerokuje.“ Silným hráčom v klube národniarov môžu byť okrem "tarabovcov" aj poslanci na čele s Rudolfom Huliakom. Ich Národná koalícia získala pre SNS tri mandáty. Dlhodobo a razantnejšie sa vyjadrovala v prospech prísnejšej regulácie medveďov a vlkov, rovnako tak aj k zonácii národných parkov. Napriek rôznorodejšiemu zloženiu klubu garantujú národniari pevnosť svojho poslaneckého klubu. „Všetci racionálne chápu, že iba v jednote je sila,“ povedal zvolený poslanec za SNS Roman Michelko pre náš denník v relácii Karty na stôl. Najmenší záujem je podľa našich informácií o rezort školstva a kultúry. Čierny Peter z volieb zostane pravdepodobne v rukách KDH. To sa slovne „vyautovalo” z obidvoch možných koalícií ešte pred parlamentnými voľbami. Odmietlo totiž spoluprácu so Smerom aj s PS.