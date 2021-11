Povinná práca z domu by doplnila plánované opatrenie, podľa ktorého sa ľudia na pracoviskách budú musieť zrejme preukazovať certifikátom o očkovaní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom. Informuje o tom agentúra DPA.

Sociálni demokrati (SPD), Zelení a liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) s uvedeným návrhom súhlasili. O zmenách bude vo štvrtok rozhodovať Spolkový snem, dolná komora nemeckého parlamentu, a v piatok zase Spolková rada, horná komora parlamentu.

Predtým platil povinný home-office v Nemecku do konca júna, následne ho zrušili pre zlepšenú pandemickú situáciu počas leta.

Anketa Už ste zaočkovaní proti COVID-19? áno 57% nie 11% nebudem sa očkovať 32% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zamestnávatelia by mohli prácu z domu ľuďom v kancelárskych zamestnaniach zamietnuť len zo "závažných prevádzkových dôvodov", čiže vtedy, keď by to spôsobilo výrazné obmedzenia. Pracovníci by zase mohli toto pravidlo odmietnuť napríklad pre "nepostačujúce priestorové možnosti, vyrušovanie tretími osobami či nedostatočné vybavenie".

Nemecko čelí v súčasnosti silnej štvrtej vlne pandémie koronavírusu. Počty nakazených i obetí výrazne stúpajú od polovice októbra. V krajine je zaočkovaných len niečo vyše 67 percent obyvateľov.