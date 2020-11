Novodobými hrdinami, ktorí zlikvidujú smrtiaci koronavírus a oslobodia svet od pandémie, by sa v najbližších týždňoch mohli stať Uğur Şahin (55) a Özlem Türeci (53).

Uğur Şahin (55) a Özlem Türeci (53). Zdroj: biontech

Dvojica založila firmu BioNTech, ktorá sa zamerala na výskum a vývoj vakcíny proti koronavírusu SARS-COV-2. Obaja však pochádzajú z chudobných pomerov a sú potomkami tureckých imigrantov, ktorí sa usadili v Nemecku. Pár sa zoznámil na začiatku svojej akademickej kariéry a do oka si padli vďaka spoločnej vášni pre onkológiu a imunológiu.

Keď sa začiatkom roka 2020 začal do sveta šíriť nebezpečný koronavírus, rozhodli sa presunúť svoj záujem z lieku na rakovinu na vývoj vakcíny, ktorá by pandémiu zastavila, a ako sa zdá, ich úsilie sa vyplatilo. V spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Pfizer v pondelok informovali, že v tretej fáze testovania vakcínu vyskúšali na 43 500 ľuďoch bez toho, aby sa vyskytli vedľajšie účinky. Výsledky ukázali, že pri 90 percent dobrovoľníkov vakcína vyvolala silnú imunitnú reakciu proti koronavírusu.

Vakcína sa musí skladovať pri teplote -75 stupňov. V obyčajnej chladničke vydrží len 5 dní. Zdroj: biontech /reprofoto youtube

Do konca budúceho roka chcú vyrobiť 1,3 miliardy dávok. „Naša vakcína pozostáva z krátkeho segmentu genetického materiálu, ktorý sa nazýva messenger RNA a ktorý poskytuje ľudskej bunke pokyny na vytvorenie neškodnej verzie cieľového proteínu alebo imunogénu, ktorý aktivuje imunitnú reakciu tela proti vírusu SARS-CoV-2. Očakávame, že náš očkovací prístup bude stimulovať imunitný systém na vytváranie ochranných protilátok. To znamená, že imunitný systém sa naučí, ako po expozícii rozpoznať vírus SARS-CoV-2 a zabrániť následnej infekcii,“ uviedla spoločnosť na stránke. Výroba vakcíny je v plnom prúde, no na rozdiel od ostatných vakcín má nevýhodu. Na jej skladovanie a prepravu je potrebná extrémne nízka teplota až -75 stupňov, v chladničke totiž vakcína vydrží len päť dní.

