Najväčšie očkovacie centrum v Bratislave. V priestoroch Národného futbalového štadióna by malo vzniknúť najväčšie očkovanie centrum na Slovensku. Fungovať by malo začať už počas najbližšieho víkendu. Na sociálnej sieti to tvrdí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.