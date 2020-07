KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 8.7.2020 ×

Druhá vlna? Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) vylúčil, že by na Slovensku bolo komunitné šírenie nového koronavírusu. Rovnako nehovorí ani o druhej vlne. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. Slovákom dovolenkujúcim najmä v Chorvátsku vyslovene odporúča výlety do prírody a vyhýbanie sa sociálnym kontaktom.