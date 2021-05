KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 7.5.2021 ×

Ďalšie uvoľnovanie. Od pondelka sa Slovensko prepína do ružovej farby. Po pol roku sa postupne môžu začať vracať do škôl stredoškoláci. Uvoľňujú sa aj jednotlivé kultúrne podujatia, avšak s obmedzeným počtom osôb. Povolené budú divadlá, exteriérové filmové predstavenia, koncerty, festivaly aj výstavy. Uvoľnili sa aj opatrenia pre športové tréningy vodných športov. Úzke kontakty pozitívnych osôb na covid už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.