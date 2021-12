KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 6.12.2021 ×

Lockdown iba do 16. decembra? Vladimír Lengvarský navrhne vláde predĺžiť tzv. lockdown do 16. decembra. Po tomto termíne by sa mohli otvoriť všetky obchody, a to pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19. Esenciálne obchody by naďalej fungovali pre všetkých. Ďalšie uvoľnenie opatrení by malo prísť po 25.