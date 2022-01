KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 5.1.2022 ×

Dodržiavanie opatrení. Opatrenia počas novembra a decembra minulého roka dodržiavalo 84,4% ľudí. Osobné stretnutie alebo návštevu odmietlo raz alebo viackrát 42,2% ľudí, a to z dôvodu lockdownu. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?Stretnutia rušili podľa prieskumu v najvyššej miere ľudia (61,4%), ktorí ešte nie sú zaočkovaní, no plánujú sa dať. Na stretnutia vždy šli najmä tí (43,6%), ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať.