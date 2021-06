KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 30.6.2021 ×

Bez očkovania do karantény Odborníci sa obávajú šíreniu delta variantu koronavírusu a preto už nechcú deliť krajiny na bezpečné zelené a rizikovejšie čierne. Pri príchode z dovolenky v zahraničí bude rozhodovať, či je človek očkovaný, nie to, z ktorej krajiny prišiel. Nezaočkovaní pôjdu automaticky do povinnej karantény.