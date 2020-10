KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 30.10.2020 ×

Podľa prezidentky je to nemožné Cieľ stanovený pre celoplošné testovanie Slovenska je nenaplniteľný, nebude možné otestovať státisíce občanov. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Požiadala premiéra Igora Matoviča, aby uskutočnili testovanie tam, kde sa to dá. Volá po dobrovoľnosti testovania.