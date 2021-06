KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 3.6.2021 ×

Slovensko je už oranžové..Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevidí dôvod na odchod hlavného hygienika Jána Mikasa v súvislosti so zlým reportovaním dát do cestovateľskej mapy. "Nie je na odstrel," skonštatoval vo štvrtok šéf rezortu. Poukázal na to, že išlo o chybu úradníčky, ktorá dáta posielala. "Vysvetlili sme si to, chyba sa odstránila." Slovensko tak dnes už zaradilo na cestovateľskej mape do oranžovej fázy.