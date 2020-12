KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 3.12.2020 ×

Svahy budú zavreté. Lyžiarske strediská na Slovensku zostanú zatvorené minimálne do začiatku januára. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal s tým, že to aj s ďalšími sprísnenými opatreniami odporučí konzílium odborníkov pandemickej komisii.