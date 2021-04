KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 28.4.2021 ×

Dovolenky sa blížia Ak to dovolí pandemická situácia, od 15. mája by mohla byť povolená zahraničná rekreácia. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Dodal, že členovia konzília odborníkov sa dohodli, že 6. mája znovu prehodnotia uvoľňovanie opatrení. Klus navrhuje opätovné zavedenie tzv. cestovného semaforu.