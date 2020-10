KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 27.10.2020 ×

Víkendové testovanie. Plošné testovanie na koronavírus prebehne nakoniec len počas víkendu, teda v sobotu a v nedeľu. Testovať sa bude od rána 07:00 až do 22:00, malo by sa ísť podľa abecedy. Testovať sa nemusia deti do 10 r. a ľudia nad 65 r., pričom musia ale zostať v karanténe.