Sprísňujeme opatrenia. Vláda sprísnila zákaz vychádzania. Kým doteraz ste sa mohli vrátiť z prírody aj po ôsmej večer, od štvrtka 25. marca už bude možné ísť do prírody na výnimku len v čase od 5.00 do 20.00. Bude to teda podobne ako napríklad výnimka pre cestu do potravín.