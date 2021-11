KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 23.11.2021 ×

Čaká nás lockdown? Slovenskí zdravotníci zažívajú situácie, ktoré sú už neprijateľné. Dnes to po návšteve najväčšej slovenskej nemocnice, Univerzitnej nemocnice Bratislava, povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na otázky, či zajtra na rokovanie vlády príde s návrhom na lockdown, neodpovedal. Podľa prezidentky boj s pandémiou prehrávame a lockdown potrebujeme. Uviedla to po návšteve nemocnice v bratislavskom Ružinove. Na verejnosť unikol dokument, ktorý naznačuje, že Slovensko predsalen čaká lockdown, ktorý by mal trvať 2 týždne. Platiť by mal zákaz nočného vychádzania a zavrieť by sa mali hotely, reštaurácie či kaviarne, ale aj kaderníctva či fitnescentrá. Školy by mali zostať otvorené.