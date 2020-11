KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 23.11.2020 ×

Sulíkov plán je cesta do pekla. Pandemický plán, ktorý v pondelok predstavil minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, je skôr cestou do pekla. Pred rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý Sulíkov plán označil za populistickú hru, ktorej chýba solidarita.