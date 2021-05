KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 2.5.2021 ×

Najobľúbenejší je Pfizer. Výskum agentúry Focus ukázal zaujímavé výsledky. Obľúbenosť vakcíny AstraZeneca po škandáloch so zrazeninami výrazne klesla. Prijateľná je už len pre 30% Slovákov. Vakcínu od Pfizeru by prijalo 70% ľudí, Sputnikom by sa dalo zaočkovať 60% ľudí.