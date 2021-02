KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 19.2.2021 ×

Matovič chce vakcínu Sputnik V. Premiér Igor Matovič by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.