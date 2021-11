KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 18.11.2021 ×

Vláda zavádza nový covid automat. Podľa premiéra Eduarda Hegera.výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných vo všetkých okresoch. Tí sú podľa jeho slov momentálne najviac ohrození. Nezaočkovaní ľudia sa na vstup do práce budú musieť dvakrát do týždňa testovať. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných. Platiť bude od pondelka (22. 11.). Pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Heger je presvedčený, že očkovanie je jedinou cestou von z pandémie.