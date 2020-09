KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 16.9.2020 ×

Plesy ani stužkové možno nebudú. Na svadbách bude môcť byť najviac 100 ľudí, uviedol to v stredu po rokovaní vlády premiér Igor Matovič. Plesy sa tento rok zrejme konať nebudú. O stužkových slávnostiach sa ešte diskutuje, v hre je aj to, že by sa mohli preložiť z jesene na jar.