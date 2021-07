KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 14.7.2021 ×

Peniaze treba investovať do očkovacej kampane. Ak je do niečoho potrebné investovať peniaze, tak je to očkovacia kampaň. Uviedla vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová. Podotkla, že je potrebné podporovať očkovanie. Kampaň je podľa nej potrebné zacieliť najmä na seniorov