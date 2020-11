KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 10.11.2020 ×

Od pondelka by sa nemal vyžadovať certifikát o negatívnom teste, plánujú zaviesť zákaz vychádzania od 23. do 5. hodiny. Ďalšie kolo testovania by sa malo týkať len okolo 500 obcí a piatich menších miest, konať by sa malo cez víkend o dva týždne (21. - 22. 11.) Ústredný krízový štáb navrhuje, aby sa núdzový stav predĺžil o ďalších 90 dní.