Do lotérie sa môžu prihlásiť všetci! Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa dali zaočkovať. "Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát," priblížilo ministerstvo.