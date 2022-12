Zuzana Plačková sa pred mesiacom stala mamou syna Diona. Počas tehotenstva pribrala vyše 30 kíl, no čoskoro po nich nebude ani stopy. Za prvé dva týždne totiž zhodila až 17 kilogramov! Zuzana neskrýva dojatie zo synčeka:,,Nechápem, že ja som porodila tak nádherné dieťa. Čakala som hocičo, ale že bude tak dokonalý, to naozaj nie,“ napísala len pár dní po pôrode.

Tretia svadba mediálne známeho páru Zuzany Plačkovej a Reného sa konala v deň krstín malého Diona. V roku 2015 sa zobášili a tentokrát sa to rozhodli spečatiť aj pred Bohom. Zuzka sa pravidelne snaží starať o to, aby sa vrátila do pôvodnej váhy. Navštevuje salóny a dokonca požíva viacero prípravkov.

Pred pôrodom sa Zuzka rozhodla, že svojho synčeka na sociálnych sieťach ukazovaž nebude. Tvár sa mu stále snaží nejako zakryť. No teraz urobila výnimku a potešila svojich fanúšikov. Pozrite, ako vyzerá malý Dion. FOTO NÁJDETE TU.