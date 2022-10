Slováci si vsadili na primátorov a županov desaťtisíce EUR: ŠOKUJÚCE detaily stávok vás dostanú ×

Vsadiť na víťazstvo alebo na prehru sa dá už aj v komunálnych a samosprávnych voľbách. Kto sú favoriti volieb podľa tipérov a koľko si Slováci zatiaľ vsadili na županov a primátorov? Ako sa hýbu kurzy počas moratória? Na ktorého primátora si vsádzame najviac a komu dôverujeme najmenej? Akú najvyššiu výhru vyplatila stávková kancelária tipérovi a dá sa zarobiť na stávkovaní? O politických aj športových stávkach hovorí Ľudovít Vyskoč, šéf spoločnosti Fortuna. Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré rovnako ako Fortuna Entertainment Group a.s. (FEG) patrí do portfólia skupiny Penta Investments.