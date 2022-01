Poslanec Národnej rady (NR) SR Miloš Svrček (Sme rodina) predložil do NR SR návrh na zmenu Ústavy SR tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom aj referendom.

Okrem iného navrhuje, aby sa referendum o skrátení volebného obdobia nemohlo konať prvý a posledný rok volebného obdobia. V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda NR SR vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.

"Cieľom predkladanej novelizácie je reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda," uvádza v dôvodovej správe predkladateľ. Účinnosť zmien navrhuje od 1. marca 2024.

Podobné zmeny avizoval pre TASR aj nezaradený poslanec Tomáš Taraba s tým, že ich plánuje predložiť na najbližšiu schôdzu. Obdobný návrh podal už v minulom roku, v júni ho parlament odmietol.

Hlas SD: Koalícia chystá zmenu, ktorá neumožní referendum v tomto volebnom období. Viac sa dočítate na ďalšej strane>>>>>