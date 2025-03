Norbert Dolinský Moderátor

Poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH Miriam Lexmann očakáva od Európskej komisie aktívnejší prístup v prípade hrozby ciel na dovoz tovarov do USA. Pre Plus JEDEN DEŇ upozornila, že Rusko, Irán a Čína využívajú svoju obchodnú politiky, aby demokratický svet tlačili do kúta.