WA 23 Washington - Americký prezident Joe Biden (vpravo) odpovedá na otázky novinárov pred nástupom do vrtuľníka Marine One na južnom trávniku Bieleho domu vo Washingtone vo štvrtok 20. októbra 2022. Biden kritizoval vo štvrtok Republikánsku stranu, ktorá naznačila, že ak zvíťazí v novembrových voľbách do Kongresu, mohla by znížiť finančnú podporu pre Ukrajinu. FOTO TASR/AP President Joe Biden talks with reporters before boarding Marine One on the South Lawn of the White House, Thursday, Oct.

Zdroj: Evan Vucci