Ivan Šimko sa stal po odchode z funkcie ministra vnútra už len radovým členom KDH. Denníku Plus JEDEN DEŇ objasnil, aké sú jeho najbližšie plány a akým spôsobom sa chce zapojiť do predvolebnej kampane.

Kým bol Šimko vo funkcii, v KDH nesmel pôsobiť. Teraz však už u kresťanských demokratov naplno zarezáva. „Členstvo v KDH som mal pozastavené iba na obdobie môjho ‚ministrovania‘, ono sa mi vlastne automaticky obnovilo,“ prezradil exminister nášmu denníku. „S ľútosťou konštatujem, že sa nepodarilo dospieť k dohode troch politických strán, a to KDH, Demokratov a Modrých, aby išli do volieb na spoločnej kandidátke. Spolupráca konzervatívcov a liberálov posúvala Slovensko vždy do civilizovaného sveta a tohto sa nemôžeme vzdať,“ myslí si politik.

Odozva zo strany menovaných subjektov je však podľa neho ešte stále rozpačitá. „Voľbami sa nekončí slovenská história a potrebujeme tu do budúcnosti politickú formáciu v podobe spojenia týchto strán,“ zdôraznil bývalý minister vnútra.

Aktuálne sa Šimko plánuje zapojiť do kampane v radoch KDH. „Budem robiť všetko preto, aby sme uspeli. Zároveň sa budem usilovať o spoluprácu so stranami, ktoré som uviedol,“ povedal už len radový člen kresťanských demokratov. V najbližších dňoch ho s týmto cieľom čaká stretnutie so šéfom KDH Milanom Majerským. „Pán predseda prejavil záujem o stretnutie, tak počkám na termín,“ potvrdil nám Šimko s tým, že je ochotný odcestovať aj do Prešova, kde Majerský šéfuje samosprávnemu kraju.



Nie je totiž vylúčené, že by sa KDH mohlo po voľbách dostať do parlamentu a byť súčasťou novej vlády. Šimko by sa tak opäť mohol objaviť medzi kandidátmi na nového ministra vnútra. Ocitol by sa tak v situácii, keď by musel znova riešiť spor s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Ten si totiž spolu s ostatnými policajnými funkcionármi vynútil Šimkov predčasný odchod z funkcie.