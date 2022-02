Skonštatoval, že kontrast v tom, čo zaznelo, "nemohol byť väčší" s tým, ako sa k téme Ukrajiny stavia slovenská opozícia. TASR informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

"Každý to vníma tak, že dnes nie sme svedkami len ohrozenia Ukrajiny, ale každý to chápe aj ako hrozbu pre celú Európu. Keď som si vypočul kolegov z EÚ, kontrast nemohol byť väčší s tým, čo počúvam doma od opozície, ktorá sa dookola vykrúca a komunikuje hrozbu Ukrajine tak, ako by to bola posledná vec, ktorá sa nás týka," povedal šéf slovenskej diplomacie po zasadnutí.

Opozícia podľa jeho slov stále hovorí "my sme predsa NATO, a keď bude treba, tak nás bude NATO chrániť, tak buďme ticho - veď ide len o Ukrajinu". Podľa Korčoka zároveň naozaj vôbec "nikto, nehovorí v Európe to, čo dokáže produkovať opozícia na Slovensku v tak vážnej bezpečnostnej situácii".

Šéf slovenskej diplomacie takéto správanie označil za "nesmierne pokrytectvo voči Ukrajine a aj voči vlastnej krajine". Dodal, že v takomto kontraste má "o to väčšiu hodnotu jasná pozícia vlády Eduarda Hegera, ako aj prezidentky Zuzany Čaputovej voči nášmu východnému susedovi".