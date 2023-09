Viac ako 400 tisíc ľuďom hrozí, že sa ich úroková sadzba zvýši z 1% na 4% až 6%. To znamená, že sa týmto ľuďom môže priemerná mesačná splátka zmeniť z cca. 500€ aj na 800€ a viac eur, čo môže byť nárast aj o viac ako 300€. Pri priemernom zárobku v národnom hospodárstve cca 1200€ ide o likvidačné navýšenie splátok hypoték, ktoré mnohých ľudí donúti predať svoje nehnuteľnosti alebo ohlásiť banke neschopnosť splácať, pričom sa môžu mnohí ľudia a hlavne rodiny dostať do existenčných problémov.



Štát by mal preto okamžite reagovať a pomôcť týmto ľuďom. Riešením by mohlo byť opätovné zavedenie štátnej bonifikácie hypoték/úrokových sadzieb, tentokrát však bez vekovej podmienky. Táto bonifikácia by garantovala ľuďom dotknutým zvýšenými úrokovými sadzbami pomoc zo strany štátu a rovnako aj bánk. Malo by ísť o kompenzáciu úrokov v pomere 2:1. Dve percentá by človeku preplácal štát a jedno percento banky. Nárast úrokovej sadzby a s tým spojené navýšenie splátky by tak bolo pre takmer pol milióna ľudí na Slovensku únosné.



Návrh Roberta Fica k hypotékam

Banky už rozposielajú ľuďom listy, že splátky hypoték budú o 50-60% vyššie !

Slovákov a Slovenky Heger s Matovičom, Sulíkom a Kollárom poriadne vytrápili a ich peňaženky dostali za posledné tri roky mimoriadne zabrať, keďže na všetko ostali sami a štát ako keby ani neexistoval. Toto sa musí zmeniť ! "Banky ľuďom chladnokrvne rozposielajú listy, že budú platiť aj dvakrát viac, lebo oni chcú svoje miliardové zisky a spoliehajú sa, že im to opäť prejde, ako keď si u Matoviča vybavili zrušenie bankového odvodu. Stačilo chamtivosti, musí nastúpiť solidarita a zodpovednosť, aby slovenské rodiny neprišli o svoje domovy ," povedal Robert Fico.

Ak by sme sa na tento problém len nečinne prizerali, potom by sme boli zbytoční ako všetci ostatní politici. My sa hypotekárnemu problému staviame čelom a prichádzame s riešením, ktoré je potrebné ako soľ, ako pre naše domácnosti, tak aj pre naštartovanie stavebníctva! My nedovolíme, aby boli Slováci postavení pred Sofiinu voľbu, či zaplatiť hypotéku, energie alebo jedlo.

Tému neskôr otvorili aj iné politické strany

Predseda parlamentu Boris Kollár chce rokovať s bankármi. Čaká od nich "akt solidarity".



Banky by sa podľa Kollára mali podeliť o "nadzisk", jeho časť by ľuďom mohli vrátiť napríklad cez hypotéky. „Treba si s nimi sadnúť a začať sa s nimi baviť, aby aj oni dali návrh, akým spôsobom by mohli prispieť nejakým aktom solidarity a podelili sa o ten nadzisk, ktorý mali, so štátom a s ľuďmi, ktorým by to mohli vrátiť, dajme tomu v tých hypotékach,“ načrtol Boris Kollár.

Progresívci chcú hypotekárne prázdniny

Podľa Progresívneho Slovenska (PS) sa rôzne domácnosti nachádzajú v rôznych situáciách a potrebujú tak aj rôznu formu pomoci. Preto chcú ľuďom umožniť zvoliť si také riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich situácii. „Prvým z navrhovaných riešení je umožniť predĺženie splácania. Banky by mali povinnosť ponúknuť ľuďom pri refixácii možnosť predĺžiť si dobu splácania tak, aby sa ich splátka nenavýšila, alebo aby sa zvýšila iba o menšiu sumu. Druhým riešením, ktoré ponúkame, je zavedenie hypotekárnych prázdnin. Ide o možnosť požiadať o odklad splátok na určité obdobie,“ priblížila Lucia Plaváková, podpredsedníčka PS. Domácnosti by tak mohli podľa nej preklenúť aktuálne obdobie vysokých úrokov, ktoré by sa v budúcnosti mali opäť znižovať. Ako píše týždenník Trend, ide o "absurdný návrh" ktorý by znamenal predĺženie doby splácania hypoték aj na viac ako 100 rokov.

Alojz Hlina SaS – Nárast splátok hypoték vyrieši prirodzeno-organický cyklus

„Takých 100€ je to veľa alebo málo? Je to možno posedenie s rodinou v reštaurácii. (Navýšenie splátok hypotéky) to sú veci, ktoré sa proste stávajú. Keď podpisujete úverovú zmluvu a niekto Vám garantuje úrokové podmienky na rok, ergo, po tom uplynutí roka už také nemusia byť a nikto nič neporušuje, taký je proste život. Ja si myslím a môj odhad je, že ono sa to skôr či neskôr vráti a znormalizuje lebo je to neudržateľné, aby to bolo také vysoké," povedal Alojz Hlina pre TA3. "Čiže, či do toho zingeruje teraz štát alebo Robert Fico do toho tlačí štát lebo potrebuje politické body, ono sa to nejakým spôsobom znormalizuje prirodzeno-organickým cyklom,“ dodal Alojz Hlina. SaS okrem toho tvrdí, že splátka nesmie rásť rýchlejšie ako platy.

Richard Sulík hovorí, že nárasty splátok sú také extrémne, že je oprávnené, aby štát „vstúpil do tohto pôsobenia trhových síl“. Argumentuje, že ak banky budú súhlasiť a zadotujú hypotéky zo zisku, zaviaže sa, že SaS bude proti zavedeniu bankového odvodu. "Rovnakou logikou by sme však mohli žiadať od potravinárov, aby maslo, chlieb či mlieko nezdraželi viac ako bol napríklad ročný rast platov," upozorňuje ekonomický redaktor Ľuboslav Kačalka z týždenníka Trend.

Pomôcť má "Hypokalkulačka"

Na Slovensku má asi 900 tisíc klientov bánk hypotekárny úver. V rokoch 2024 až 2025 končí fixácia úrokových sadzieb u 400 tisíc z nich. Nie všetky domácnosti to zvládnu. Pri súčasnej mesačnej splátke okolo 300 eur sa nová splátka môže zrazu z mesiaca na mesiac vyšplhať až na 600 eur mesačne. Aby si mohli vypočítať poberatelia hypoték novú výšku splátok, podľa návrhu strany SMER-SSD, stačí si kliknúť na "Hypokalkulačku".