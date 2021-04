Nový spoločný začiatok, autentickosť, zmysluplnosť či inšpirácia – to sú kľúčové esencie, ktoré vystihujú tohtoročné Hriešne dobré nákupy, ktoré na vás čakajú v dňoch 13. až 16. máj. Spolu s farbou optimizmu prinášajú nádej i malé potešenia prostredníctvom bohatej ponuky sortimentu a zliav od desiatok obľúbených značiek. Navyše, milovníkov nákupov poteší novinka v podobe online zľavových kupónov. Nájdete ich priamo na webovej stránke nákupného centra. Tvárami štýlových nákupov, ktoré stoja za hriech, sa pre tento rok stali Daniela Hantuchová a Pil C. Všetci fashion geekovia určite ocenia dnes už ikonickú nákupnú tašku, pre túto sezónu navrhnutú uznávanou Mikinou Dimunovou.

Nákupná iskra nevyhasla

V týchto náročných časoch je veľmi dôležité nezabúdať na momenty potešení, ktoré nám i blízkym oživia jednotvárne krúžkovanie dní v kalendári. Tomu verí aj obľúbené nákupné centrum Aupark Bratislava. Napriek neľahkej situácii, nestratilo svoju nákupnú iskru a opäť prináša nákupné podujatie sezóny plné štýlu, módy, krásy a tento rok i zamyslenia sa a esencie nového začiatku. A to i prostredníctvom zvučných mien, ktoré sa rozhodli touto cestou podporiť hriešne dobrý Aupark. „Sme veľmi radi, že i tento rok prichádzame s obľúbenými Hriešne dobrými nákupmi, ktoré sú roky neodmysliteľnou súčasťou jarných nákupných podujatí. Máme radosť z toho, že tradícia zostáva neporušená a nám sa podarilo, navzdory náročnej situácii, s ktorou sa všetci vyrovnávame, pripraviť pre všetkých toto originálne podujatie plné inšpirácii. Veríme, že si návštevníci vyberú zo širokej ponuky atraktívnych zliav jednotlivých značiek a nájdu v nej tie svoje kolekcie a sortiment, ktorý im urobí radosť,“ hovorí Garbiela Dvořáková, marketingová manažérka Auparku Bratislava.

Zľavové kupóny teraz aj online

Ako my všetci, i obľúbené módne centrá prešli v priebehu uplynulých mesiacov viac do „onlinu“. Tohtoročné Hriešne dobré nákupy preto so sebou prinášajú viacero zmien. Digitalizácia neobišla ani ich, vďaka čomu sú teraz nákupné zľavové kupóny na toto podujatie pre Aupark Bratislava dostupné na webovej stránke www.hdn.sk.

Hriešne dobrý backstage

V duchu spoločného nového začiatku a vytvorenia pozitívnej emócie, sa niesol i celý backstage tohtoročných Hriešne dobrých nákupov. Výsledkom je vizuálne atraktívna kampaň, ktorá púta nielen známymi ambasádormi, ale aj svojou celkovou veselosťou a optimizmom žltej farby, ktorá je pretkaná celými nákupmi. Každá z vybraných známych osobností, zapojených do tohtoročného podujatia, ho dotvára svojou osobitosťou a prináša inšpiráciu nielen smerom k svojim fanúšikom. Osobnosťou nákupnej jari sa stala Daniela Hantuchová, ktorá so sebou prináša oslavu nemeniacich sa hodnôt. Aj v ťažkých časoch, v akých sa nachádzame, sa chceme cítiť krásni a zdravi a uvedomujeme si, aký je šport dôležitý.

„Som veľmi rada, že som sa mohla stať súčasťou tohto obľúbeného nákupného podujatia. O to viac v dobe, kedy je dôležité nezabúdať na starostlivosť o seba samých, o naše vnútro ale aj o zovňajšok. Cítiť sa dobre a pekne vyzerať aj navonok je základ starostlivosti o seba samých, keďže všetci spoločne vidíme, v akej náročnej situácii sa dnes nachádzame. Je potrebné prinášať možnosti a inšpirácie, ktoré vytrhnú ľudí z apatie každodenného stereotypu. Navyše, samotná príprava kampane bola veľmi príjemným zážitkom, ktorý som si vychutnávala po celý čas. Verím, že rovnako tak si užijú všetci návštevníci tohtoročné Hriešne dobré nákupy,“ hovorí tvár kampane, Daniela Hantuchová.



Ako ďalej Daniela dopĺňa: „Myslím, že v dnešnej dobe je dôležité nezanedbávať sa, starať sa o seba a sem tam si urobiť aj nejakú malú radosť. Hriešne dobré nákupy sú skvelou príležitosťou, ako sa na chvíľu vymaniť zo starostí všedných dní a vyskúšať napríklad nový kozmetický produkt alebo si doplniť šatník o nejaké kúsky, v ktorých sa cítime dobre, alebo ktoré využijeme na šport a prechádzky.“



Fotenie mal na starosti známy slovenský fotograf Branislav Šimončík a nechýbal ani štylista nákupného centra - Alex Lindov, „Pri výbere stylingu som kládol dôraz na to, aby podporil osobnosť danej celebrity a bol minimalistický. Snobizmus a okázalosť už v súčasnosti nie sú trendy.“

Malá taška, veľké dizajnérske umenie

Zvučné mená uzatvára Mikina Dimunova, ktorá stojí tento rok za tvorbou už tradičnej nákupnej tašky spojenej s podujatím. Pravidelné návštevníčky vedia, že bez exkluzívnej tašky na mieru by to neboli pravé Hriešne dobré nákupy. Známa dizajnérka tentokrát prichádza s originálnou taškou, ktorá je napriek svojim zámerne malým rozmerom, neprehliadnuteľná. Malý nákupný šperk v sebe ukrýva veľké umenie dizajnu. „K dizajnu tašky ma inšpirovala anglická predložka [re-], ktorá je symbolom prerodu, opakovanej šance. Typografia je vytvorená formou letteringu, ktorý instantne manifestuje výzvu: ožiť," prezrádza Mikina Dimunova.

Navštívte Aupark Bratislava v dňoch 13. až 16. mája a doprajte si malé radosti od obľúbených značiek.