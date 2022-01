Situáciu podľa Kašpera netreba zľahčovať a prioritou je národná bezpečnosť. Tomáš upozornil, že SR nemôže byť vťahovaná do konfliktu, s ktorým nič nemá.

"Čakáme, ako sa situácia vyvinie a veríme, že sa upokojí. Dúfame, že diplomati tento konflikt zažehnajú," vyhlásil Kašper. Deklaruje, že ak by sa niečo dialo, vláda i parlament na to budú promptne reagovať.

Tomáš nerozumie, prečo sú ľudia na Slovensku strašení a vyvoláva sa tu zbytočné napätie. "Nemyslím si, že by SR mala byť v tomto smere proaktívna. Nemôžeme nechať Slovensko vtiahnuť do konfliktu," vyhlásil Tomáš.

Spor medzi západnými krajinami a Ruskom vníma ako "napínanie svalov" a taktiež verí, že sa vyrieši diplomatickou cestou. Prípadné umiestňovanie vojakov NATO do východnej Európy nepovažuje momentálne za správnu cestu. Slovensko, ako tvrdí, by sa malo momentálne sústrediť na iné aspekty, a to potenciálnu energetickú či migračnú krízu.

