Slovenský europoslanec Michal Šimečka (PS) bol v utorok zvolený za jedného zo 14 podpredsedov Európskeho parlamentu (EP). Za kandidáta ho navrhla liberálna skupina Obnovme Európu.

Šimečka získal 494 hlasov a stal sa historicky prvým Slovákom vo funkcii podpredsedu EP. "Špeciálne ma teší, že je to úspech pre Slovensko. Prvýkrát sme získali takúto vysokú funkciu v EP a mňa teší, že hlas Slovenska v európskej politike bude aj vďaka mojej práci opäť o niečo silnejší," uviedol.

Šimečka zároveň zdôraznil, že bude naďalej aktívny a prítomný v domácej politike na Slovensku. Šimečka vyjadril svoje nadšenie zo zvolenia na sociálnej sieti. "Podarilo sa to! Veľmi si vážim dôveru 494 poslankýň a poslancov z celej Európy, ktorí ma dnes zvolili za podpredsedu Európskeho parlamentu. A špeciálne ma teší, že je to úspech aj pre Slovensko - je to historicky prvýkrát, čo sme získali takúto vysokú pozíciu v EP," uviedol čerstvo zvolený podpredseda Európskeho parlamentu.

Európsky parlament v utorok za svoju novú predsedníčku zvolil maltskú europoslankyňu Robertu Metsolovú. Hlasovalo za ňu 458 zo 705 poslancov. Po voľbe nového predsedu tejto inštitúcie europoslanci volia 14 podpredsedov EP a piatich kvestorov.