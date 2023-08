Veľká otočka Petra Pellegriniho (47) a jeho strany Hlas-SD? Zdá sa, že expremiér dal bodku za rétorikou, ktorou sa ešte pred niekoľkými mesiacmi viac-menej vyhraňoval voči strane Smer-SD a jej predsedovi Robertovi Ficovi (58). V posledných týždňoch má Pellegrini k Ficovi čoraz bližšie. Podľa politológov je takáto koalícia po voľbách vysoko pravdepodobná a pripúšťajú, že Fico by sa mohol vzdať premiérskeho miesta.

Prirodzení koaliční partneri

Kým Robert Fico sa netají tým, že Peter Pellegrini je pre neho prirodzený koaličný partner, Hlas začal povolebnú spoluprácu otvorene pripúšťať len pred niekoľkými dňami. Ešte donedávna viacerí komentátori spájali Hlas-SD po voľbách skôr s Progresívnym Slovenskom ako so Smerom, na čo začiatkom augusta rázne reagoval Erik Tomáš (48). „Poškodzuje nás, že nás začali lepiť k Progresívnemu Slovensku.“ Tomáš v tom zároveň vidí aj príčinu toho, prečo sa strana, ktorá mesiace viedla rebríčky voličských preferencií, dostala najnovšie až na tretie miesto.

Smer pred troma rokmi, keď odišiel Pellegrini spolu s niekoľkými poslancami a založili Hlas, doslova padol na svoje preferenčné dno. Dnes však vedie v prieskumoch a Fico pripúšťa, že má aj premiérske ambície.

Po voľbách sa dohodnú

S kým by však mohol vládnuť? Núka sa mu SNS, ale aj extrémistická Republika. Podľa Koziaka však Fico v prípade výhry osloví zrejme ako prvého práve svojho bývalého kolegu Pellegriniho a Hlas, keďže so Smerom majú podobnú hodnotovú orientáciu. Ako zdôrazňuje Koziak, pre „Fica je životne dôležité, aby bol vo vláde“. Politológ Radoslav Štefančík dodáva, že „vysokých štátnych funkcií je dosť, viem si predstaviť, že sa po voľbách dohodnú tak, aby bola aj koza celá, aj vlk sýty“.

Podľa Koziaka je koalícia Smeru a Hlasu vysoko pravdepodobná. „Podľa súčasných preferencií by sa asi nedala vyskladať vláda bez Smeru, ktorá by vydržala celé štyri roky,“ hovorí. Príliš veľa strán sa totiž hýbe okolo hranice piatich percent, ktorá otvára dvere parlamentu. Viac-menej istú Národnú radu majú štyri strany – Smer, progresívci, Hlas a Republika. Koziak si nemyslí, že by práve PS bolo schopné naplniť premiérsku ambíciu Pellegriniho. Pripúšťa však, že práve Pellegrini sa bude snažiť o vytvorenie koalície bez Smeru.

Erik Tomáš pripomína, že „nikto nepovedal, že Hlas pôjde s Progresívnym Slovenskom a SaS, vylúčili sme len Republiku a ĽSNS“. Pellegrini v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ zasa povedal, že „nikdy nevylúčil Smer“. Dodáva, že vždy v tejto súvislosti hovoril iba o Ficovi. „Dvaja premiéri by nemali sedieť v jednej vláde,“ podčiarkuje Pellegrini.

Obetuje Fico premiérske kreslo?

Politológovia Štefančík aj Koziak pripúšťajú, že v prípade výhry by sa Fico dokázal vzdať premiérskeho miesta. „Ale to by rozdiel medzi Smerom a Hlasom musel byť minimálny, určite by nesmel byť viac ako desať percent,“ pokračuje Štefančík. Šancu na dohodu vidí aj vo vyššom počte ministerstiev patriacich pod gesciu Hlasu.