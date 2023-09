Hnutiu Progresívne Slovensko (PS) vyčítajú jeho oponenti neskúsenosť v riadení štátu. Ich kandidát Matúš Vallo však už druhé volebné obdobie riadi hlavné mesto v pozícii primátora. V Bratislave žije viac ako 633-tisíc obyvateľov, čo je viac ako 11 % obyvateľov Slovenska, ktorí majú už roky reálnu skúsenosť s progresívnou politikou v praxi. Najväčšie vášne vzbudzujú aktuálne cyklopruhy na bratislavskom Vajanského nábreží, na ktorých sa len sporadicky objavujú cyklisti. Zredukovanie štyroch jazdných pruhov na dva však spôsobuje na tomto úseku ranné a popoludňajšie zápchy.

Šikanovanie väčšiny

Podľa rýchleho sčítania aktivistov z Cyklokoalície prechádza Vajanského nábrežím 15 % cyklistov a 85 % automobilov a vozidiel MHD. Nový vyhradený pruh tak na pár desiatkach metrov má 15 % účastníkov dopravy. Aktivisti a magistrát hodnotia tento projekt ako úspešný. Tieto dáta, ale najmä účel však spochybňujú odborníci, ale aj poslanci. „Nemôžeme jednou skupinou šikanovať všetkých ostatných,“ hovoria Ľudovít Goga a Ľuboš Krajčír (Sme rodina) a dodávajú: „Výsledkom je dopravný kolaps, meškajúce spoje a siahodlhé kolóny, ktoré raz za čas predbehne cyklista, ktorý má po novom jeden pruh iba pre seba.“ Podľa nich sa v Bratislave na bicykli presúva len 5 % cestujúcich.

Chce vyhnať autá z mesta

Najhlasnejším kritikom progresívneho riadenia hlavného mesta je Ján Mažgút (Smer-SSD), ktorý kandidoval v minuloročných voľbách na župana Bratislavského kraja. Okrem problémového cyklopruhu kritizuje zvyšovanie daní z nehnuteľností, zdraženie cestovného, zvyšovanie pokút za nesprávne parkovanie, rušenie parkovacích miest pred školami a asfaltové ihriská, na ktorých sa sotva budú hrať niekedy deti. „Súhlasím s ľuďmi, ktorí sa cítia nahnevaní, lebo len platia, platia a platia a nemajú žiadny benefit z toho, čo vynakladajú. Aký benefit mám z toho, že platím nehorázne dane z nehnuteľnosti, ale nemám kde zaparkovať, lebo cieľom nášho progresívneho primátora je vyhnať autá z mesta?” opýtal sa Mažgút v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Slovensko trápia naozaj iné problémy,“ reagovalo na sociálnej sieti PS na Mažgúta, ktorý projekty v hlavnom meste označil ako „slniečkarské nezmysly“.

Podľa odborníka má táto kampaň dva ciele. „V prvom rade ukázať verejnosti nekompetentnosť spravovania Bratislavy. Vytvoriť dojem, že PS bude nekompetentné spravovať Slovenskú republiku. V druhom rade využiť reálnu nespokojnosť Bratislavčanov so situáciou v meste na to, aby posilnili svoju voličskú základňu a dosiahli to, že Progresívne Slovensko sa oslabí v jednej zo svojich bášt,“ uviedol politológ Jozef Lenč.